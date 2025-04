Bocchio: “La stagione fallimentare del Milan è causata da…”

Perché qualcuno avrà deciso per Paulo Fonseca come tecnico. Perché qualcuno avrà scelto Sergio Conceiçao come successore, dopo aver congedato il primo portoghese in una delle notti più surreali vissute dal club rossonero. Quel qualcuno è all’interno della società con una carica o lo è come punto di riferimento della proprietà, intesa come RedBird. Inutile fare nomi o puntare dita: il fallimento della stagione milanista è figlio di una realtà dirigenziale con troppi voci non univoche, per nulla polifoniche. Una realtà che ha costruito in estate una squadra per un allenatore, che a gennaio l’ha rifatta per un altro allenatore e che oggi ha visto il Milan ben presto tagliato fuori dalla lotta scudetto, quindi eliminato in Champions da una avversaria tutt’altro che irresistibile e, da domenica sera, lontanissimo da una qualificazione alla prossima, quindi con tanti soldi in meno.