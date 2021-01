Boateng e Theo Hernandez, un ‘incrocio’ che va oltre il Milan

MILANO – Theo Hernandez contro la Juventus non ha brillato, anzi il terzino è stato il peggiore in campo, tra le fila rossonere. L’ex Real Madrid è sembrato svagato e poco concentrato, una prova di dimenticare insomma e al più presto. Ma se l’ultima prestazione fornita non fa certo sorridere, anche fuori dal campo la situazione è al quanto particolare, stando alle notizie di gossip che coinvolgono il numero 19 rossonero, la sua fidanzata e l’ex Milan, Kevin Prince Boateng.

Theo Hernandez, Boateng e le notizie di gossip sulla bella Zoe Cristofoli

Alberto Dandolo, nelle sue pillole di Gossip sul settimanale Oggi, riporta come negli ultimi mesi tra Zoe Cristofoli, fidanzata proprio del del calciatore del Milan, e Kevin-Prince Boateng sia nata una bella amicizia. Notizie che potrebbe anche essere ignorata se non fosse che l’ex rossonero è già al centro del gossip per la fine della sua relazione con Melissa Satta.

Sempre secondo la stessa fonte, il Boa si sarebbe avvicinato a Zoe dopo la rottura con la sua storica compagna, nonostante i tentativi di rappacificazione. I due condividono una grande passione per i tatuaggi, così come lo stesso Theo Hernandez.

Troppi pensieri per Theo contro la Juventus, a San Siro?

Ma c'è di più? Qualcosa che va oltre la semplice amicizia? Per ora non è chiaro, o almeno nulla di concreto che possa far capire come il rapporto tra i due comprenda anche sentimenti ben diversi. Intanto però Theo Hernandez si divide tra prove sul campo, come se fosse sulle montagne russe, dalla Lazio alla Juventus, due prestazioni ben diverse. All'opposto. Ovviamente la smentita migliore dovrebbe arrivare dal campo, il terzino avrà voglia di mettersi tutto alle spalle.