Bianchin: “Ormai l’unico obiettivo del Milan e la Coppa Italia”

"Il Milan così guarda più da vicino la zona Europa ma, a meno di sorprese, nulla cambierà in classifica. L’unico obiettivo di primavera è la finale di Coppa Italia. Conceiçao ha detto di non essere d’accordo con Fofana, che aveva fatto notare come nessuno in Italia possa ancora vincere due trofei: “Siamo al Milan e due coppe non sono più importanti dei primi 4 posti. Qua gli obiettivi sono chiari, poi ci sono degli anni che non vanno bene come questo”. La strada, allora, per Milan-Bologna di Coppa Italia è chiara: avanti con Jovic quando starà bene, dare morale a tutti e gestire le settimane libere per far arrivare i giocatori più stanchi – Pulisic, Fofana, forse Reijnders, forse Leao – nelle migliori condizioni alla finale del 14 maggio.