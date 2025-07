Bianchin: “Modric a inizio settimana sarà a Milano per visite e firma”

Luca Bianchin è intervenuto ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dell'arrivo di Modric al Milan

Luca Bianchin ha parlato a La Gazzetta dello Sport in merito all'arrivo al Milan di Luka Modric :

"Luka Modric a inizio settimana sarà a Milano per visite e firma con il Milan. Il suo primo atto ufficiale da milanista. A quel punto, andrà in vacanza. L'idea è presentare Modric soltanto al rientro in Italia, probabilmente a inizio agosto".