Bergomi: “Abraham? Non eccelle nella tecnica, se sta bene buona riserva”

In merito all'ultimo arrivo in casa Milan , Tammy Abraham , è intervenuto così Giuseppe Bergomi ai microfoni di Sky Sport. Considerazioni, spunti e qualche dubbio. Le sue parole:

"Solitamente quelli che sono fisici hanno una buona corsa, ti allungano la squadra e ti fanno giocare, lui non è eccelso tecnicamente, però se sta bene è un ottimo sostituto di Morata. Poi ovvio, bisognerà capire come si integrerà nel gruppo e nelle idee di Fonseca. Il tifoso milanista pretende tanto e giocare a San Siro non è mai facile. La scelta di Abraham è stata fatta anche perchè i rossoneri non si fidano di Okafor e Jovic come prime punte, non convincono lì".