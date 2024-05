Bargiggia: “Contatti in mattinata tra De Zerbi e il Milan”

Continua l'estenuante ricerca del successore di Stefano Pioli . Questa settimana, l'ultima della stagione rossonera, sembra covare importanti notizie per tutti i tifosi del Diavolo. Il toto-allenatore non smette di regalare un sali e scendi di emozioni e arrivano nuovi aggiornamenti riguardanti la panchina del Milan .

Secondo quanto riportato da Paolo Bargiggia, sul proprio profilo Twitter, il Milan avrebbe avuto dei contatti, in mattinata, con Roberto De Zerbi. Ieri pomeriggio l'allenatore italiano ha salutato il Brighton dopo l'annuncio della separazione dal club inglese ed è ora in cerca di una nuova avventura. Il noto giornalista ha dunque rivelato che la società rossonera avrebbe sondato la disponibilità di De Zerbi ma, nella dirigenza del Diavolo, persiste l'opzione che porta a Paulo Fonseca. Secondo Bargiggia, "l'anima italiana" del Milan spinge per l'ormai ex tecnico del Brighton, mentre Geoffrey Moncada continua a proporre la pista portoghese.