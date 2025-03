Balzaretti: “Al Milan serve un allenatore che conosce bene queste piazze”

"I direttori che leggo sono uno Igli Tare l'altro Fabio Paratici. Li conoscono bene tutti e due ed ho grandissima stima di entrambi. Quindi tutti e due sono direttori che evidentemente porteranno allenatori con i quali hanno già un certo tipo di relazione: o hanno già lavorato o hanno in questi mesi evidentemente già tessuto le tele di una relazione, di un rapporto. Ma sicuramente sono due che lavorano su entrambi i sensi. Sono entrambi scopritori di talenti ma sono due direttori che vivono molto la quotidianità, il day by day della squadra. Credo che per carattere Igli sia una persona ancora più tosta, ti incute quel timore nel vederlo da fuori. Però come allenatore serve uno che, al netto che il Milan ha una rosa ottima, e quindi è più farli funzionare più che una questione di livello, uno che conosca il Milan e conosca già questi tipi di piazze, che abbia già l'esperienza di lavorare con campioni o con giocatori di questo genere. Quindi serve quasi più un papà che abbia delle competenze tecniche e strategiche importanti, che non un allenatore che faccia un calcio sfavillante. Allegri secondo me è un bel nome".