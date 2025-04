Baiocchini sul ds: “C’è stato un incontro a Roma tra Furlani e Tare”

"C’è stato un incontro a Roma tra Giorgio Furlani, AD del Milan, e Igli Tare, ex DS della Lazio. È stato un incontro molto positivo che è durato più di quattro ore: iniziato in tarda mattinata e proseguito poi tra pranzo e pomeriggio. In queste tante ore di incontro è stato fatto il punto a 360 gradi di quello che ci sarà da fare per rilanciare e ricostruire il Milan a partire dalla prossima stagione e con la questione allenatore. Non è un incontro risolutivo, che ha portato ad un accordo definitivo tra Tare ed il Milan. Ma questo solamente perché adesso Giorgio Furlani, che era la prima volta che conosceva Tare di persona, visto che c’era stato un incontro ad inizio marzo tra Ibrahimovic, Cardinale e Tare a Londra, al quale erano seguiti dei contatti telefonici tra Furlani e Tare. Oggi si sono visti per la prima volta e si sono piaciuti: al Milan è piaciuto il modo di pensare e di lavorare dell’ex Direttore Sportivo della Lazio, e probabilmente altrettanto per Tare c’è entusiasmo per ricoprire eventualmente questa carica.