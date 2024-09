Baiocchini: “Il Milan si sta guardando intorno, il derby sarà decisivo”

Manuele Baiocchini ha parlato a Sky Sport in merito alla posizione in bilico di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan

La brutta sconfitta di ieri sera in Champions League di ieri con il Liverpool, così come un avvio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative, rischia di portare a scelte drastiche. Il Milan, riporta Manuele Baiocchini su Sky Sport, inizia già a guardarsi intorno per il post Fonseca: