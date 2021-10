Notizie Milan – Quanto talento nella Spagna, Maldini punta il baby fenomeno

Campionati fermi, spazio alle gare di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, che si giocherà in Qatar e alla Uefa Nations League. Con la nazionale di Roberto Mancini che è arrivata terza dopo la vittoria con il Belgio a Torino e la sconfitta con la Spagna a San Siro. Ad alzare il trofeo è stata la Francia di Deschamps, con Theo Hernandez tra i protagonisti della competizione, che ha battuto in finale 2-1 proprio i ragazzi di Luis Enrique dopo lo svantaggio iniziale.

Partite che per molti giocatori non sono poi tanto utili, come ha dichiarato Thibaut Courtois portiere del Real Madrid. Eppure sono tanti i calciatori che si sono messi in luce in queste ultime gare con le rispettive nazionali.