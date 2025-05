Antonelli: “Il Milan ha bisogno di gente di calcio come Tare”

Stefano Antonelli è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, in cui ha parlato del momento del Milan

Stefano Antonelli ha parlato a TuttoMercatoWeb.com, in merito al Milan:

"Tare? E' un uomo di calcio. Questo fa la differenza: conosce perfettamente il sistema del calcio italiano, ma è anche legato a quelli che sono i grandi del calcio mondiale. Per me farà molto bene se sarà lui il prescelto. Come ha fatto alla Lazio. Il Milan ha bisogno di gente di calcio, di persone che il calcio lo hanno vissuto e che lo vivono, dal campo alla scrivania. Lui è uno di questi. Chiaro che ci si è arrivati con una telenovela incredibile: qualcuno può pensare ad una alternativa, ma sarà il campo a dare le risposte ed io sono convinto che farà bene".