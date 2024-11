Ambrosini: “Ad oggi non so se il Milan è ancora candidato per lo Scudetto”

Al termine della gara pareggiata 0-0 contro la Juventus, questa l'analisi di Paulo Fonseca: "Difensivamente penso che siamo stati bravi. Non dobbiamo dimenticare che questa squadra, la Juventus, ha fatto quattro gol qui contro l'Inter. La squadra è migliorata difensivamente, anche perché la Juventus non ha preso tanti rischi, ma penso che siamo stati bravi in difesa. Il problema penso che sia stato in attacco".