Allenatore Milan: sfuma Thiago Motta? Ecco le possibili cifre con la Juve

Panchina Milan, sfumato del tutto Thiago Motta? Secondo 'Il Corriere della Sera' mancherebbe solamente la firma con la Juventus

Stefania Palminteri Redattore 17 maggio 2024 (modifica il 17 maggio 2024 | 14:26)

Giorni e ore decisive per il futuro della panchina del Milan. I rossoneri dovrebbero prendere un nuovo allenatore, con il futuro di Stefano Pioli già scritto. Tantissimi i nomi usciti: Gallardo lontano, mentre sarebbero ancora in corsa Conceicao, allenatore del Porto, e Fonseca, tecnico del Lille. Occhio poi alla situazione in possibile divenire di Xavi. E Thiago Motta?

Tra i nomi per la panchina del Milan si è sempre fatto anche quello di Thiago Motta. L'allenatore del Bologna, però, potrebbe essere sfumato del tutto. Come riportato da 'Il Corriere della Sera' la Juventus, proprietà e società, sarebbe convinta di aver blindato l’accordo con Thiago Motta. Dovrebbe essere il nuovo allenatore per i prossimi tre anni (due più uno), a circa 3,5 milioni di euro a stagione (bonus esclusi). Mancherebbe solo la firma. Per questo, uno dei candidati per la panchina rossonera, potrebbe essere sfumato del tutto.

