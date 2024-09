Agresti: “Sconfitta del Milan pesante, Ibrahimovic dovrebbe…”

"La sconfitta del Milan è pesante. La serata dei rossoneri è stata piena di vuoti inspiegabili, dopo l’illusorio lampo di Pulisic che pareva disegnare una partita differente. Il Liverpool è più forte del Milan, che però ha il dovere di competere in modo diverso anche contro un avversario superiore, soprattutto a San Siro. Una squadra che tra i titolari ha quasi tutti nazionali di Paesi prestigiosi non può arrendersi così, come ha fatto il Milan. Ora c’è il derby. Già, il derby. Il Milan ci arriva male. La goleada contro il Venezia è servita solo a allontanare le polemiche per tre giorni, ma quella contro i nerazzurri diventa una partita che la squadra di Fonseca non può permettersi di fallire. I problemi ci sono e sono evidenti, chissà se basterà l’intervento del boss Ibrahimovic per risolverli. Quando il leone torna - ha detto Zlatan - i gatti spariscono. Forse dovrebbe adoperarsi per trasformare i giocatori del Milan da gattini docili, come sono apparsi di fronte al Livepool, in leoni. O questa metamorfosi la delegherà agli altri, a quelli che lavorano per lui, per il boss Ibra?".