Agresti: “Non ha sbagliato niente per come è rientrato nel mondo Milan”

"Non ha sbagliato niente nel dare le risposte e per come è entrato nel mondo Milan. Ha detto cose molto sensate: lavoro, ha dimostrato la forza dell'allenatore nell'assumersi la responsabilità proprie dell'allenatore del Milan; chi allena il Milan deve sapere che si gioca per vincere. Lui la responsabilità se l'è assunta anche perché può permettersi di prendersela sulle spalle dall'alto del suo palmares. Simpatico sì, ma anche molto serio. Poi in allenamento è stato ancora più serio. Ho visto grande voglia di cominciare e grande voglia di cominciare in un certo modo. Solo il fatto che il Milan sia la prima a mettersi a lavoro, questo è un messaggio indicativo. C'è voglia di lavorare bene sin da subito per cominciare la stagione nel modo giusto. Se azzeccano qualche acquisto, potranno fare fastidio a tutti, considerando anche il vantaggio di non giocare le coppe".