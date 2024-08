Adani: “Il Milan deve stare attento, tanti problemi d’attenzione”

"L’ho sempre detto, io sono il primo ad amare un determinato tipo di calcio, perché è quello che paga oggi. Ma secondo me il Milan deve stare attento, perché la proposta non esclude l’attenzione. Se c’è solo fase difensiva, oggi non si va da nessuna parte. Non è il calcio questo. Quel che dico, però, è che se tu fai un calcio offensivo, e Fonseca l’anno scorso ha fatto il più bel calcio della Ligue 1, con la continuità nel voler dominare, difendere alti, pressare, riconquistare e ripartire, e prendi gol un po’ banali, dove rientra tutta la squadra, allora è un problema che devi poter risolvere. E non è un problema tattico, ma di attenzione".