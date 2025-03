Adani: “Come si fa a parlare prima di allenatore nel Milan senza un ds?”

Daniele Adani ha parlato a ' Viva El Futbol' in merito al momento attuale del Milan :

"Io dico sempre che se la proprietà sceglie il direttore perché abbia la forza, la delibera, di scegliere poi eventualmente l'allenatore e di costruire in sinergia una squadra. Come può uscire prima l'allenatore quando non è stato ancora scelto il direttore sportivo?