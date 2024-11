Adani: “Camarda? In area di rigore è clamoroso, è cattivo”

”Lui in realtà partecipa, apre spazi, poi è tutto finalizzato al gol. Lui in area di rigore è clamoroso, ma anche se taglia nel movimento centrale-terzino, è cattivo. Io penso che possa trovare uno spazio anche nel dare delle linee di gioco, magari non con palloni troppo lavorati, ma dando delle linee, non solo con l’obiettivo del gol, che poi arriva perché il movimento in area è il suo forte”.