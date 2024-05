Abate: “Arrivare ai playoff è un orgoglio, il gruppo è fantastico”

Sulla qualificazione ai Playoff: "Non bastano le parole, alleno un gruppo di ragazzi con un cuore enorme. Abbiamo legato tantissimo fra noi e anche oggi hanno fatto una partita su un campo difficilissimo. Per noi è un orgoglio raggiungere i Play-Off con la squadra più giovane del campionato insieme alla Juventus. Nel primo tempo sapevamo di non dover rischiare niente e poi abbiamo capito che fisicamente ne avevamo più di loro così abbiamo accelerato. Abbiamo avuto anche il cuore e l'umiltà di difenderci nella nostra area. Ci siamo qualificati e mi riempie d'orgoglio, arriva dopo un percorso di crescita molto positivo".