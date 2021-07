Ziyech scala posizioni, Dalot verso il prestito con diritto diriscatto

Tanti i nomi ancora in ballo nel mercato del Milan, ma per la destra e la trequarti si continua ad osservare da vicino la Premier.

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan non accenna a fermarsi e, anzi, nelle prossime settimane dovrebbe continuare con i fuochi d'artificio. Il necessario arrivo di almeno un trequartista e un terzino destro comportano delle operazioni mirate, le quali potrebbero portare a Milano giocatori di alto livello ed esperienza internazionale. Si continua a seguire da vicino Diogo Dalot, per cui la società spinge per il prestito con diritto di riscatto. Per la trequarti invece, oltre ad Ilicic e Vlasic, continua a piacere molto Ziyech, dato che può giocare anche da esterno.

Le parole di Ceccarini

Della situazione legata al mercato del Milan ha parlato l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini tramite tuttomercatoweb. Questa la sua analisi: "Il Milan è in continuo movimento. Procede la trattativa per Kaio Jorge, che è diventato obiettivo numero uno per l’attacco. L’idea sarebbe stata di prenderlo a parametro zero a gennaio, ma Il Milan si sta convincendo di anticipare la concorrenza acquistandolo subito dal Santos. Il club brasiliano sa che il rischio di perderlo a zero è concreto e potrebbe abbassare le pretese iniziali (10 milioni). I rossoneri vorrebbe spendere la metà. Il giocatore ha già un accordo verbale con il Milan. È lui il prescelto per affiancare Ibrahimovic e Giroud.

Maldini e Massara sono sempre alla ricerca del trequartista. In queste ultime ore sta risalendo la candidatura di Ziyech del Chelsea, che è uno dei preferiti in assoluto perché può ricoprire due ruoli. Può giocare anche da esterno. L’obiettivo infatti è assicurare a Pioli un giocatore in più di qualità in quel ruolo visto che tra Champions, campionato e Coppa Italia ci sarà bisogno di una rosa ampia. Nella lista restano sempre Vlasic, (anche se la richiesta di 20 milioni di euro del Cska Mosca è considerata troppo alta), Sabitzer del Lipsia e il sogno Isco. Il Milan continua a parlare con il Manchester United per il ritorno di Dalot. La formula dovrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto".