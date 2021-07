Zaccagni, non ci pensa solo il Milan. Ecco a chi interessa il centrocampista

Il calciatore dell'Hellas Verona è finito nel mirino del Milan, ma occhio alla concorrenza. Ci pensa anche un altro club

Zaccagni piace quindi sia al Milan, che alla Fiorentina. il calciatore dell'Hellas Verona però non è il primo della lista per la sostituzione dell'ex numero 10 rossonero, Hakan Calhanoglu.Maldini e Massara infatti starebbero valutando diverse alternative, tra cui è presente anche il calciatore in forza all'HellasVerona del neo tecnico EusebioDiFrancesco. Non il giocatore sui cui il Diavolo punta nell'immediato quindi, ma se non dovessero andare in proto altre operazione potrebbe diventare anche il primo obiettivo. Il Milan infatti vuole sostituire al meglio il turco e 'la giostra dei nomi' è già partita.