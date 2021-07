Rinnovo Kessie, Milan pronto ad un incontro: ma troppi i club alla finestra

Le ultime novità sul rinnovo di contratto del centrocampista ivoriano e numero 79 del Milan, Franck Kessie.

Grande spazio oggi sulle testate sportive italiane, oltre che alla Nazionale, al rinnovo di contratto di Franck Kessue. Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport si parla proprio del mercato dei rossoneri: "Milan, per Kessie c'è un maxi rilancio". Il club di via Aldo Rossi è pronto ad alzare la sua offerta e avvicinarsi alla richiesta dell'ivoriano, il cui rinnovo è una priorità assoluta per il Diavolo. Il Milan sa quanto sia fondamentale rinnovare il contratto di Franck Kessie in scadenza nel 2022. Maldini dunque è pronto ad alzare la sua offerta per convincere il giocatore a firmare il prolungamento. Già diversi club infatti, non appena sono venute alla luce le prime difficoltà, si sono fatti avanti. Dopo Donnarumma e Calhanoglu, i rossoneri non possono permettersi di perdere anche l'ivoriano.