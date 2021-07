Vlasic è l’obiettivo per la trequarti: il CSKA si oppone alla sua cessione

Potrebbe essere Vlasic il nome giusto per la trequarti rossonera, la dirigenza lo sta seguendo con attenzione nelle ultime ore.

Redazione Il Milanista

Continua la ricerca della dirigenza rossonera del trequartista da regalare a Stefano Pioli. Il tecnico del Milan aspetta l'arrivo di un giocatore di qualità dopo l'addio di Calhanoglu, un giocatore che possa far fare il definitivo scatto in avanti a questa squadra. Sono tanti i profili che stanno osservando Maldini e Massara in queste settimane, ma nelle ultime ore sono aumentate in maniera notevole le quotazioni di Nikola Vlasic.

Il trequartista croato del CSKA Mosca è diventato il principale obiettivo dei rossoneri, anche se la trattativa è ancora molto lontana da una possibile fumata bianca. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sportil Milan vorrebbe convincere il club russo con la ormai solita formula del prestito con diritto di riscatto. No secco del CSKA, che cede Vlasic solo a titolo definitivo e per non meno di 30 milioni di euro. Non trovano conferme, nel frattempo, le voci che vorrebbero il fantasista croato in rotta con il club e che addirittura avrebbe disertato il ritiro. Vlasic, infatti, è ancora in vacanza post Europei, e dovrebbe aggregarsi ai suoi compagni solo il 26 luglio.

Il Milan intanto osserva interessata, potrebbe far leva anche sulla volontà dello stesso Vlasic che vorrebbe provare un'esperienza in un campionato di alto livello come la Serie A. I rossoneri, soprattutto, aspettano un'eventuale apertura dei russi al prestito, altrimenti la trattativa difficilmente potrà partire.

Le parole di Marchetti

A spiegare bene la situazione ci ha pensato l'esperto di calciomercato Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport. Queste le sue parole: "Il Milan deve sostituire Calhanoglu e si è informato su tanti giocatori. Vlasic è uno di questi: c'è una differenza economica ampia al momento e sulla formula di trasferimento. La sensazione che ho a livello personale è che il Milan avrà bisogno di un po' di tempo in più, perchè oggi la strategia che si sta adottando è quella dell'aspettare perché è più facile che le condizioni migliorino con il passare del tempo. Oggi magari il CSKA Mosca non ha bisogno di cedere Vlasic, più avanti potrebbero esserci opportunità diverse".