Vlasic il grande obiettivo per la trequarti: l’aiuto arriva dallo Zenit

Continua ad essere Nikola Vlasic l'obiettivo numero uno per la trequarti rossonera, Pioli e la dirigenza hanno fatto la loro scelta.

Redazione Il Milanista

Continuano incessantemente le ricerche per il trequartista. La dirigenza rossonera, nonostante abbia riportato a Milano Brahim Diaz, non smette di cercare il fantasista di qualità ed esperienza richiesto da mister Pioli. In questa settimana sono stati accostati tanti nomi al Diavolo, profili di livello con esperienza internazionale alle spalle, ma anche giovani in rampa di lancio che potrebbero fare la fortuna del Milan del futuro.

L'intenzione della società, però, è quella di portare agli ordini di Stefano Pioli un giocatore già pronto e in grado di dare qualcosa in più alla squadra. Anche perchè sostituire Calhanoglu nello scacchiere rossonero non sarà semplice, e per questo motivo è necessario un innesto di livello. Viaggia in tal senso la scelta di puntare su Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Il trequartista croato è ormai dichiaratamente il primo obiettivo del Milan, nonostante le difficoltà nella trattativa con il club russo. Il CSKA continua a chiedere 30 milioni per lui, ma finché non apriranno ad un prestito almeno con obbligo di riscatto difficilmente la trattativa potrà partire.

"Aiuto dallo Zenit"

Della trattativa tra il Milan e il CSKA Mosca per portare Vlasic a Milano ha parlato su YouTubeCarlo Laudisa. Queste le sue parole: "Data a Brahim Diaz la maglia numero 10, il Milan sta ancora cercando di sostituire Hakan Calhanoglu. Questo lo sa bene Nikola Vlasic, che al CSKA Mosca sta mordendo il freno. Si è allenato qualche giorno senza il sorriso, perché ha in testa il Milan. Sa che il via Aldo Rossi lo attendono. C’è un problema però, quello economico. Il Milan lo vorrebbe in prestito, mentre il CSKA vorrebbe 30 milioni. Ma c’è un alleato dei rossoneri, è lo Zenit San Pietroburgo. Per evitare che Vlasic vada ai rivali, il CSKA potrebbe accettare di prendere meno soldi dal Milan. Ecco perché questa cosa potrebbe favorire il Milan nella trattativa".