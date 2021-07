È sempre Vlasic il nome caldo per la trequarti: occhio alla concorrenza

Continuano le ricerche del fantasista per il Milan, e in cima alla lista c'è sempre il croato Nikola Vlasic del CSKA Mosca.

La dirigenza rossonera non ha assolutamente nessuna intenzione di fermarsi. Dopo aver già concluso gli acquisti di Maignan, Tomori, Tonali, Giroud, Ballo-Tourè e Brahim Diaz, si continuerà a ricercare sul mercato per colmare le ultime lacune che sono presenti in rosa. Sarà necessario intervenire ancora nel reparto offensivo , dove la priorità resta un fantasista ma potrebbe arrivare anche un terzo attaccante, più giovane, da affiancare a Ibra e Giroud .

In questi giorni la priorità del Milan sarà il rinnovo di Franck Kessie, ma Maldini e Massara stanno lavorando sotto traccia per portare a Milano Nikola Vlasic. Il fantasista croato del CSKA Mosca è il primo nome sulla lista dei dirigenti rossoneri, la preferenza è ormai chiaramente per lui e si sta cercando la formula migliore. Il club russo chiede 30 milioni per il suo gioiello, e al momento non ha ancora aperto ad eventuali prestiti con diritto o obbligo di riscatto. La situazione è comunque molto calda, il Milan vuole lui e potrebbe nei prossimi giorni tentare l'affondo.