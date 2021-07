Vlasic vuole il Milan, ma con il CSKA l’accordo è ancora lontano

Si continua a spingere per portare a Milanello Nikola Vlasic, ma sarà molto difficile trovare l'accordo con il club russo.

Redazione Il Milanista

Continua il lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara, nonostante fin qui abbiano portato avanti un mercato di altissimo livello e senza sosta. I dirigenti rossoneri vogliono mettere a diposizione di mister Pioli la rosa completa nel più breve tempo possibile, e per questo motivo proseguono i colloqui con vari club per portare a Milano i giocatori necessari. Due su tutti i tasselli da acquistare, un terzino destro e un trequartista. Per il primo ruolo l'obiettivo è sempre Diogo Dalot, vanno avanti le trattative con il Manchester United ma il Milan è fiducioso. Per il secondo ruolo ci sono vari nomi seguiti, ma negli ultimi giorni i preferiti sembrano essere Josip Ilicic e Nikola Vlasic.

Per Ilicic la trattativa potrebbe rivelarsi più semplice, dato che lo sloveno vuole cambiare aria, apprezza la destinazione Milan e l'Atalanta non ne fa una valutazione elevatissima. I contatti tra le parti proseguono, ma il Milan non ha ancora affondato perchè l'obiettivo principale è Vlasic del CSKA Mosca. Il fantasista croato è in cima alla lista dei desideri del Diavolo, che sta studiando attentamente la sua situazione per trovare gli incastri giusti affinché possa trasferirsi in rossonero.

La volontà

Il Milan ha dalla sua la volontà del giocatore. Vlasic, infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, si è già espresso con il CSKA Mosca e ha detto chiaramente di volersi trasferire a Milano. I russi di certo non si oppongono, ma sono dalla parte forte della trattativa e continuano ad imporre la loro richiesta: 30 milioni di euro con cessione del calciatore a titolo definitivo. Condizioni praticamente impossibili per il Milan, che può spingersi al massimo fino ad un prestito con diritto di riscatto. La prima proposta del club di via Aldo Rossi è di 5 milioni di prestito oneroso più altri 20 per il riscatto, offerta non gradita fin qui ai russi. La trattativa prosegue, potrebbe andare in porto ma bisognerà trovare la soluzione che accontenti tutti.