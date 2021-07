Visite in corso per Ballo-Tourè: si è sbloccata la trattativa

Dopo la frenata di questa mattina si è sbloccata la trattativa che porterà Ballo-Tourè a vestire la maglia rossonera.

Nelle ultimissime ore, però, la trattativa pare essersi sbloccata , e infatti il calciatore è arrivato alla clinica La Madonnina per svolgere le visite mediche di rito. Per Ballo-Tourè il Milan verserà alla società del Principato 4,2 milioni di euro, a cui si andranno ad aggiungere eventuali 500 mila euro di bonus. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma sui contratti e la relativa ufficialità, in modo che il terzino possa unirsi al più presto alla squadra di Stefano Pioli a Milanello.

Tourè è cresciuto nel Paris Saint-Germain prima di vestire per due anni la maglia del Lille e per altri due la maglia del Monaco. Il senegalese lascia quindi la Francia per misurarsi in questa nuova grande avventura con la maglia rossonera. Sicuramente la grande chance della carriera, far bene con una maglia prestigiosa come quella del Milan potrebbe aprire per lui grandi scenari in vista del futuro. Ballo-Tourè è stato acquistato come riserva di Theo Hernandez, pertanto partirà indietro nelle gerarchie e dovrà essere bravo a sfruttare le opportunità che gli saranno concesse.