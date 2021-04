Vierchowod: “Il lavoro di Pioli resta ottimo, ha fatto fin troppo”

Le parole dell'ex difensore rossonero.

MILANO - In seguito alle sconfitte rimediate contro Sassuolo e Lazio, il Milan , per la seconda volta in questo campionato, ha perso due partite consecutive. La prima volta si era verificata a febbraio, con le sconfitte contro Spezia e Inter. Ora la squadra rossonera, ferma a quota sessantasei punti, occupa il quinto posto in classifica e si ritrova momentaneamente fuori dalla zona Champions . Nel prossimo turno, la compagine meneghina dovrà provare a riscattarsi nella sfida casalinga col Benevento, che precederà lo scontro diretto con la Juventus all'Allianz Stadium. Nel corso di un'intervista rilasciata alle frequenze di TMW Radio, nel corso di Maracanà, Pietro Vierchowod , ex difensore rossonero, si è espresso sul rendimento della squadra di Stefano Pioli.

SU MISTER PIOLI - "Secondo me ha svolto un buon lavoro. Ha preso la squadra e l'ha portata in cima alla classifica, restandoci per diverso tempo. Per me, però, questo Milan è da quarto o quinto posto. Pioli è riuscito a stare al primo posto per buona parte di questa stagione. Poi i giocatori son calati molto e la situazione in classifica è cambiata. Se andiamo per esempio a guardare le rose di Inter e Juve, vediamo che sono più forti di quella del Milan. A parer mio, Pioli ha fatto fin troppo con questa squadra. Meriterebbe di essere elogiato e ringraziato anche se non arrivasse in Champions League".