Il vice Theo potrebbe parlare francese: trattativa avviata con il Monaco

La dirigenza rossonera è alla ricerca di un terzino sinistro che possa far riposare Theo quando necessario, occhi ancora in Francia.

C'è però una maglia numero 10 lasciata vacante, che deve essere necessariamente riempita. Come ha detto Stefano Pioli, il Milan ha bisogno di qualità e Maldini e Massara stanno lavorando in tal senso. La vera grande lacuna del Diavolo sono, però, le fasce difensive, dove al momento non ci sono alternative a Calabria e Theo Hernandez, visti gli addii di Diogo Dalot e Laxalt. Se per la fascia destra si sta provando a convincere il Manchester United per rinnovare il prestito di Dalot, con Odriozola come alternativa, per la fascia sinistra potrebbe essere stato individuato il nome giusto.