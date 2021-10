Milan, via al rinnovo: è un giocatore imprescindibile

La società rossonera sarà alle prese con il rinnovo di uno dei suoi giocatori più importanti e ora candidato al Pallone d'Oro

Redazione Il Milanista

Simon Kjaer è reduce da un anno a dir poco sensazionale, con il Milan e con la nazionale danese. Il difensore è tra gli artefici del ritorno del Diavolo in Champions League e ha trascinato la sua nazionale fino alla semifinale di Euro 2020. Proprio dall'Europeo, tutti, abbiamo impressa l'immagine di Kjaer che si lancia al soccorso del suo compagno Christian Eriksen, per dopo chiamare a raccolta i compagni per fare scudo attorno al giocatore a un passo dalla morte. Simon Kjaer in questo frangente ha saputo dimostrare tutte le sue doti di Capitano, leader, uomo spogliatoio e soprattutto di amico. Proprio per questo non da ultimo è arrivato il riconoscimento di essere tra i trenta candidati al Pallone D'oro.

Il Diavolo se lo tiene stretto

Un uomo del genere non deve essere nient'altro che tenuto stretto. Proprio per questo Maldini e Massara hanno già comunicato le intenzioni della società al giocatore e al suo agente. Il difensore ha il contratto in scadenza per giugno, e malgrado nei giorni scorsi avesse detto di non essere vicino al rinnovo, ha più volte dichiarato di trovarsi alla grande in rossonero.

Gravita un sacco di ottimismo attorno al prolungamento di contratto che la società conta di definire entro l'anno con adeguamento dell'attuale ingaggio da 1,2 milioni di euro.

La rinascita al Milan

Il danese sta vivendo in rossonero uno dei momenti migliori della sua carriera ed è ormai diventato per Pioli è un intoccabile. Il giocatore aveva accusato un problema muscolare che gli ha fatto saltare le gare con Venezia, Spezia e Atletico Madrid. È però tornato in campo con l'Atalanta partendo dal primo minuto dell'incontro, tornando a formare una coppia imbattibile con Tomori.

Sarà probabile una sua partenza da titolare nella gara di sabato prossimo contro il Verona al San Siro, dove potrà dare ancora dimostrazione della sua classe.