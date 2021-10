Milan, Cellino:”I rossoneri meritavano molto di più”

Massimo Cellino è intervenuto sui microfoni di Teletutto, ha rilasciato tutte le sue opinioni sulla gestione dei club ai tempi del covid

Massimo Cellino , presidente del Brescia Calcio , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Teletutto, per parlare delle gestioni societarie ai tempi del covid e dell'andamento del campionato dell'anno scorso. Il numero uno bresciano ha espresso il suo disappunto per la vittoria di un club che lui ha definito inadempiente.

Queste le dichiarazioni rilasciate a Teletutto:"Il Covid ha offerto un alibi a molte società, che hanno sollevato il tema delle perdite. I bilanci, però, fanno emergere perdite di anni precedenti. Nessuna azienda è più prevedibile delle società di serie A, perché a inizio anno si sa già quanto ti entrerà nelle casse e quanto potrai spendere. Ci si può anche indebitare per vincere lo scudetto, e quindi fare il passo più lungo della gamba. Se l’Inter ha vinto il campionato con un passivo di 245 milioni, in realtà quel campionato l’ha perso. Vincere un campionato significa poterlo fare anche dal punto di vista dei bilanci. Il Milan, di cui conosco perfettamente la gestione, ha vinto lo scudetto molto più dell’Inter".

Cellino ha voluto lodare la gestione del club rossonero , che pur essendo arrivato secondo ha saputo lottare per il titolo senza indebitarsi come i cugini nerazzurri.

Non è un segreto che l'Inter stia attraversando un periodo nero, economicamente parlando. I nerazzurri sono stati costretti alla vendita di molti dei suoi campioni e addirittura si parla di un possibile cambio di società, con l'acquisto del club da parte di un fondo arabo. Come sottolineato più volte da Cellino, la società si è rivelata spesso inadempiente nei confronti dei suoi stessi tesserati. Queste le sue parole "Ecco se penso all’Inter dico che lo scudetto della scorsa stagione non è stato meritato. Lo meritava il Milan, che è arrivato secondo con una condotta societaria che lo sta portando a risanare i debiti. All’Inter invece non hanno pagato gli stipendi".