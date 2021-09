Verso Spezia-Milan, tutti i duelli in mezzo al campo

Dopo la vittoria con il Venezia è tempo di affrontare lo Spezia in trasferta, prima della seconda gara di Champions. Ecco tutti i duelli

Non c'è un attimo di riposo. Torna subito in campo la Serie A, con il 6° turno di campionato. Saranno i rossoneri ad aprire le danze. Alle 15:00 infatti il Diavolo è di scena al Picco in Spezia-Milan, ultima gara prima della seconda di Champions League contro l'Atletico Madrid, mercoledì prossimo. Pioli farà un leggero turnover, al netto delle assenze e degli infortuni. In ogni caso però l'intenzione di Rebic e compagni è quella di strappare i tre punti per continuare la 'corsa campionato'. La sfida tra le due formazioni regala però anche diversi spunti legati ai duelli in mezzo al campo. Ecco i più importanti.

Zoet-Maignan

Due estremi difensori di elevata esperienza e abituati a essere molto coinvolti nella costruzione del gioco delle rispettive squadre: la sfida tra i due numeri 1 è indubbiamente una delle più interessanti che andranno in scena al Picco. L'olandese ex PSV è anche, a oggi, l'unico portiere in Serie A ad avere parato un calcio di rigore, e se consideriamo anche le coppe europee il francese è il solo ad aggiungersi in lista. In una partita tra due squadre che privilegiano la costruzione dal basso, le capacità di palleggio di Zoet e Maignan potrebbero fare la differenza. 13 gol subito dall'olandese, che ha una percentuale di parate pari all'62%, 2 soltanto quelle incassate da Mike, che in quanto a tiri fronteggiati è all'88% di respinte.

Maggiore-Tonali

Due giovani centrocampisti, protagonisti principali di questo inizio di stagione per entrambe le squadre: per il capitano spezzino due assist contro Venezia e Juventus, per il numero 8 rossonero lo splendido gol al Cagliari e una serie di ottime prestazioni. Maggiore, che proprio contro il Milan lo scorso febbraio aveva trovato il suo primo gol in Serie A, avrà di fronte un avversario di alto livello come Tonali, per una sfida che potrebbe riproporsi un domani anche per un posto in nazionale.

Gyasi-Leao

Il primo di due duelli che si concentreranno sulle rispettive fasce sinistre: in questo caso il focus riguarda la fase prettamente offensiva: sia il ghanese originario di Palermo, che il giocatore lusitano hanno registrato ottime prove in questo inizio di campionato, affermandosi come punti fermi degli undici titolari di Spezia e Milan. 5 partite su 5 e 2 gol a segno per entrambi, con Gyasi che è tra i giocatori di movimento con più minuti dell'intero campionato.