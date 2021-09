Verso Milan-Lazio: oltre centrocampo e attacco Pioli ha un altro dubbio

Si avvicina Milan-Lazio e Stefano Pioli è alle prese con i dubbi di formazione, non ci sono però solo l'attacco e il centrocampo

Redazione Il Milanista

Alessandro Florenzi in campo dal primo minuto contro la Lazio? E' una possibilità e Stefano Pioli ci starebbe pensando. Lo riporta SportMediaset, che fa il punto sull'esterno rossonero in vista della ripartenza del campionato. Il Diavolo tornerà in campo, come la maggior parte delle squadre della Serie A, il prossimo 12 settembre e affronterà la Lazio di Maurizio Sarri. L'allenatore del club meneghino ha diversi dubbi di formazione, Giroud è positivo al Covid, mentre Ibrahimovic potrebbe finalmente tornare in campo, ma non è ovviamente al meglio della condizione. Non c'è però soltanto l'attacco nei pensieri di Pioli.

Saelemaekers paga la sosta nazionali?

Alexis Saelemaekers, infatti, è stato l'ultimo a tornare a Milanello dalla pausa nazionali. Un problema in più e un fatto su cui riflettere. Florenzi quindi potrebbe essere scelto per giocare dal primo minuto a San Siro contro i biancocelesti, un avversario che l'esterno conosce molto bene. E' aria di derby, per il calciatore romano che in carriera ha studiato anche da bandiera della Roma, prima di essere messo in discussione e poi andare a giocare in prestito nelle ultime due stagioni.

Jolly Florenzi e le possibili soluzioni di Pioli

Non gioca dal primo minuto in Serie A da due anni e l'ultima partita contro la Lazio l'ha fatta da spettatore, in panchina per volere di Fonseca. Pioli potrebbe farlo giocare a destra, ma non al posto di Calabria, più avanti, come accaduto contro Sampdoria e Cagliari: le prime due giornate della nuova stagione. Nove minuti con i blucerchiati, ventidue con i rossoblù. Il tecnico del club potrebbe affidarsi proprio a lui, è un jolly Florenzi capace di giocare a tutta fascia e potrebbe anche essere l'ala destra della squadra rossonera se il Diavolo dovesse cambiare modulo, il 4-4-2 che vedrebbe contemporaneamente in campo sia Ibrahimovic che Olivier Giroud. Pioli ci pensa.