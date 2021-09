Verso Milan-Lazio, Ibrahimovic e Pioli hanno un altro obiettivo. Ecco quale

Si avvicina Milan-Lazio, il tecnico rossonero e Zlatan Ibrahimovic a confronto per decidere cosa fare. I dettagli

Redazione Il Milanista

Si era fermato alla vigilia di Euro2020, doveva prendere parte alla competizione con la sua Svezia, ma un infortunio al ginocchio ha cambiato i piani di Zlatan Ibrahimovic. Un'estate particolare, incentrata sul recupero fisico dopo l'operazione. Vuole tornare al massimo per il Milan e per i suoi compagni di squadra e magari starà cullando anche il sogno Mondiale. L'attaccante non ha svolto la preparazione precampionato insieme agli altri rossoneri, concentrato sulla sua tabella di marcia per tornare il prima possibile a disposizione. 'Vede la Lazio' Zlatan è a disposizione, anche perché la positività al Covid di Giroud ha accelerato il suo recupero.

Il punto della situazione in vista della Lazio a San Siro

In campo dal primo minuto o a gara in corso? E' la domanda che in tanti si fanno, compreso il tecnico rossonero. La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime indiscrezioni sull'attaccante, che nei prossimi giorni deciderà insieme allo stesso Stefano Pioli se partire titolare, o meno, lasciando spazio a uno tra Rebic e Leao da prima punta. Più staccato Pietro Pellegri, ancora in ritardo di condizione. Quello che è certo è che lo svedese nelle gambe ha sessanta minuti di autonomia. Una soluzione per mettere minuti nelle gambe in vista della serata europea contro la squadra di Jurgen Klopp. Liverpool-Milan in fatti è in programma il prossimo 15 settembre a Anfield.

Il vero obiettivo dello svedese

Sempre secondo il quotidiano sportivo è proprio la gara di Champions League il vero obiettivo dello svedese. I biancoceleste saranno il viatico per affrontare al meglio i Reds, nella migliore condizione possibile. Contro Maurizio Sarri e i suoi ragazzi la punta quindi cercherà di mettere più possibili nelle gambe, in attesa del ritorno di Olivier Giroud. Punta il ritorno in Champions Ibra, per continuare a stupire nonostante la carta d'identità.