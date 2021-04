Verso Milan-Genoa, diversi problemi di formazione per Ballardini

Si avvicina Milan-Genoa, prossimo incontro i campionato per i rossoneri. I rossoblù però potrebbero avere diverse defezioni

Redazione Il Milanista

MILANO - Si avvicina il prossimo turno di campionato, trentunesima giornata di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli ospiterà il Genoa allenato da Davide Ballardini. Tre punti per continuare la corsa Champions League per il Diavolo, che è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Parma. I rossoblù però non sono al meglio della condizione, potrebbero essere diverse le defezioni per la gara di San Siro, altri calciatori, invece, potrebbero essere lasciati a risposare vista la situazione. Uno squalificato, un acciaccato e quattro diffidati, Ballardini dovrà fare le sue scelte nei prossimi giorni, anche perché poi il calendario prevede le partite con lo Spezia e il Benevento, nel giro di pochi giorni.

Chi non ci sarà a San Siro

Non ci saranno né Mimmo Criscito, né Davide Zappacosta. Fuori rispettivamente per una squalifica e un infortunio. Inoltre Ballardini potrebbe decidere di far riposare Ivan Radovanovic, Miha Zajc, Paolo Ghiglione e Goran Pandev, tutti in diffida. Potrebbero restare in panchina, in vista dei prossimi match fondamentali per la corsa salvezza e il tecnico vuole evitare squalifiche.

L'allenamento in vista della gara di domenica prossima

Intanto i rossoblù continuano ad allenarsi in vista della gara con il Milan di domenica prossima. Ecco il report dell'allenamento odierno, tratto dal sito ufficiale del Genoa. 'Oggi doppia seduta, la mattinata è iniziata con un lavoro in palestra, incentrata in prevalenza sulla forza, seguita da esercitazioni tecnico-tattiche svolte per reparti. Nel pomeriggio, dopo nuovi esercizi di riscaldamento, attenzione particolare alle esercitazioni sul possesso palla, seguite da alcune partite a tema. Non sono mancati, tra una seduta e l’altra, alcuni approfondimenti video che lo staff di Ballardini svolge anche singolarmente con tutti i giocatori della rosa. Cyzborra è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni, mentre Zappacosta ha svolto un allenamento differenziato come da programma'.