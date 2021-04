Verso Lazio-Milan, Romagnoli prenota una maglia per la gara dell’Olimpico

Il capitano del Milan potrebbe tornare tra i titolari della squadra rossonera, nella prossima gara di campionato con la Lazio

MILANO - Manca poco a Lazio-Milan , prossima gara di campionato per i rossoneri di Stefano Pioli . Inutile negare che si tratta di una partita cruciale per la corsa Champions del Diavolo, non solo perché i biancocelesti sono una diretta concorrente, ma perché dopo la sconfitta con il Sassuolo la situazione in classifica si è fatta più complicata. Bisogna evitare altri passi falsi, lasciare altri punti preziosi per strada. Stefano Pioli ha qualche dubbio di formazione, in attacco non ci sarà Ibrahimovic, lo ha rivelato lo stesso tecnico, concedendo invece qualche chance a Theo Hernandez.

Innegabile che Romagnoli non sia più avanti, per motivi fisici. Uno strano scherzo del destino, perché non è un mistero che il difensore sia un tifoso biancoceleste, per sua stessa ammissione. La partita con la Lazio potrebbe essere addirittura cruciale per il suo futuro a Milanello. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e le voci di una partenza in estate non si placano. Si è parlato di Juventus, ma anche di Barcellona e poi c'è proprio la squadra di Simone Inzaghi, una soluzione quantomeno romantica, ma difficilmente praticabile. In primis per motivi economici. Eppure c'è chi crede in un suo ritorno nella Capitale, dopo gli anni nelle giovanili della Roma. Intanto però c'è il campo e la sfida di lunedì sera.