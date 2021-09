Juve-Milan: la vittoria passerà dai duelli del match

Ecco i probabili e possibili duelli di Juventus-Milan, posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A

Redazione Il Milanista

"I duelli nel calcio sono sempre decisivi, che siano larghi o dentro al campo i duelli saranno decisivi. Dovremo essere molto attenti e cercare di vincerne di più", parole pronunciate ieri in conferenza stampa pre Juvenuts da Mister Stefano Pioli. E proprio su quest'argomento il Milan ha pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com, i duelli più interessanti della partita

JUVENTUS-MILAN: I DUELLI

Dalla difesa all'attacco, da Chiellini-Kjær a Dybala-Díaz: i potenziali testa a testa dell'Allianz Stadium

Una sfida che trasuda storia e tradizione. Nel maggio scorso il Milan ha rotto la maledizione dell'Allianz Stadium, trovando il suo primo successo nell'impianto dei bianconeri. A oltre quattro mesi di distanza i rossoneri sono chiamati a ripetersi, per chiudere una settimana intensa e impegnativa. La Juventus di Allegri, tornato in panchina, ha fame di punti dopo un inizio più difficile del previsto e potrà fare affidamento sui suoi interpreti migliori nella sfida di domenica sera. Approcciamoci al big match con l'analisi dei duelli principali che questa partita offrirà, dalla difesa all'attacco.

GIORGIO CHIELLINI VS SIMON KJÆR

Il capitano della Juventus e della nazionale italiana affronterà i rossoneri per la 28a volta nella sua carriera, la 23a in Serie A. Titolare a maggio, nello 0-3 rossonero, aveva invece saltato le precedenti quattro sfide in Serie A. Undicesimo confronto con la Juventus per Simon Kjær. I due difensori rappresentano due elementi di esperienza e sicura affidabilità per le rispettive retroguardie. Due giocatori esperti, ruvidi, tosti e abili a esaltarsi nell'uno contro uno con l'attaccante, entrambi splendidi protagonisti in estate all'Europeo che ha visto trionfare l'Italia e la Danimarca spingersi fino alla semifinale, guidata proprio da capitan Kjær. Sarà un duello a distanza, che si potrà invece accendere nelle situazioni di palla inattiva, da una parte e dall'altra.

MANUEL LOCATELLI VS SANDRO TONALI

Un bellissimo testa a testa al centro del campo tra due giovani centrocampisti, tutti e due italiani e in rampa di lancio. Manuel, classe 1998 e un passato da rossonero (48 presenze e due gol tra il 2016 e il 2018), si è trasferito in estate dal Sassuolo alla Juventus mentre Sandro, due anni più giovane, ha rinnovato il suo impegno con i colori rossoneri. Locatelli è l'innesto di qualità nella mediana bianconera, Tonali si sta prendendo con personalità minuti e apprezzamenti dopo le sue prestazioni in questo inizio di stagione, sia con il Milan che con la nazionale Under 21, di cui è diventato simbolo e capitano: 1 gol in Serie A contro il Cagliari, 3 assist in una partita con gli Azzurrini di Nicolato, contro il Lussemburgo.

FEDERICO CHIESA VS RAFAEL LEÃO

Una disputa ad altissima velocità. La freccia bianconera, e azzurra, contro uno dei leader del nostro attacco, sempre più centrale e sempre più protagonista. Partiamo dall'avversario, che contro il Milan è stato spesso in grado di esaltarsi: Chiesa ha infatti preso parte a sei reti contro il Milan in campionato (tre gol e tre assist) e sempre contro di noi, nel gennaio scorso, ha segnato la sua unica doppietta da quando è juventino. Mister Pioli lo conosce molto bene perché è l'allenatore con cui il 27 bianconero ha collezionato più presenze (66) e più gol (12) nella sua carriera in Serie A, con la Fiorentina nelle stagioni 2017/18 e 2018/19. Leão è andato in rete nelle ultime due gare di fila in Serie A ed è stato coinvolto in un gol in ciascuna delle ultime due presenze contro la Juventus in campionato: gol nel luglio 2020, assist lo scorso gennaio. Tra dribbling e strappi, saranno probabilmente loro ad accendere la sfida all'Allianz Stadium.

PAULO DYBALA VS BRAHIM DÍAZ

Due fantasisti, due calciatori che palla al piede sanno inventare e creare un po' di tutto, entrambi con il 10 sulle spalle. Uno, Dybala, più affermato sulla scena nazionale dopo diverse stagioni da protagonista, prima al Palermo e poi appunto alla Juventus. L'altro, Brahim, alla sua seconda stagione italiane e in costante crescita. Lo juventino ha nel Milan la sua seconda vittima preferita in Italia dopo l'Udinese, avendo segnato cinque reti allo Stadium contro il Milan in campionato e, più in generale, sette gol in Serie A ai rossoneri. Dal canto suo, Díaz si è reso protagonista di un gol meraviglioso a maggio all'Allianz Stadium, la rete che ha aperto le marcature nello 0-3 finale. Il gol fuori casa è la specialità dello spagnolo, che da quando è al Milan ha segnato 5 gol in Serie A, tutti in trasferta (Crotone, Firenze, Torino, Torino, Genova contro la Samp). Un duello sulle ali della fantasia.