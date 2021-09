Verso Juventus-Milan: i convocati di Pioli, non ci sono né Ibra né Giroud

Manca poco a Juventus-Milan, posticipo della quarta giornata di Serie A. Ecco i convocati di Stefano Pioli per la partita

Assente Zlatan Ibrahimovic per la partita di questa sera tra Juventus e Milan . Non ci sarà nemmeno Olivier Giroud, deve alzare bandiera bianca il francese, non al meglio della condizione fisica. Sarà Ante Rebic a guidare l'attacco rossonero, come accaduto anche con la Lazio a San Siro e con il Liverpool a Anfield.

Non c'è nemmeno Davide Calabria, altra assenza annunciata per un problema muscolare, che ha modificato i piani di Pioli. Finora infatti l'allenatore del Diavolo non aveva mai rinunciato al terzino. AL suo posto si è aperto un clamoroso ballottaggio tra Alessandro Florenzi, arrivato quest'estate dalla Roma, e Fikayo Tomori, con la possibilità di vedere in campo dal primo minuto Alessio Romagnoli. Dovrà decidere nelle prossime ore Stefano Pioli, sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, l'unico a dire il vero. Perché il resto la formazione sembra essere già scelta, anche se Maignan è in dubbio per un problema alla mano.