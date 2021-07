UFFICIALE : Milan sfuma Junior Firpo. Il terzino va a Leeds

Arriva il Tweet del Leeds, ufficiale l'arrivo di Junior Firpo. Sfuma quindi un obiettivo del Milan per la fascia sinistra

Contatti che sono andati avanti per settimane, con il Diavolo fermo sulle sua proposta, che però non ha mai incontrato quello che era il volere del club blaugrana. Il Barcellona ha bisogno di vendere, fare cassa e il prima possibile. Serviva quindi un investimento importante per arrivare a Firpo. Sempre dalla Spagna, sempre dalla stessa fonte, arrivavano le perplessità del Milan, perché il terzino sarebbe arrivato come alternativa a Theo Hernandez a Milanello. La differenza di vedute tra i due club era un ostacolo, che con il passare delle settimane è diventato insormontabile. Maldini e Massara hanno perso il momento propizio, il calciatore infatti ha lasciato la Spagna per andare a giocare in Inghilterra, in Premier League.