Su Pobega c’è anche la Sampdoria: il Milan fissa le condizioni per cederlo

Non è ancora definita la situazione di Tommaso Pobega, per cui non è escluso un nuovo prestito nonostante il buon pre campionato.

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan ruota sicuramente intorno ad alcune priorità, e solo una volta sistemate quelle ci si potrà muovere più agevolmente. Proseguono le trattative per il terzino destro che dovrà essere portato agli ordini di Stefano Pioli, ma riportare Diogo Dalot a Milano sarà molto difficile. La trattativa con il Manchester United è in standby. Le ricerche proseguono anche sulla trequarti campo, dove è necessario un innesto che sostituisca Hakan Calhanoglu. Vari i nomi sondati dalla dirigenza rossonera, con Ziyech che è un sogno e Ilicic invece che potrebbe essere chiuso a breve.

Il futuro di Pobega

Nel frattempo continua il ritito pre campionato, con mister Pioli che sta valutando bene da vicino la squadra della prossima stagione. A fare una fin qui ottima impressione è stato sicuramente Tommaso Pobega, che è tornato a Milano dopo il prestito allo Spezi. Il centrocampista si sta conquistando allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, la sua volontà di restare a Milano per giocarsi le sue carte. Al fianco di Sandro Tonali non ha fin qui sfigurato, anche se spesso è dovuto scendere in campo con i ragazzi più giovani della primavera rossonera. Reduce da un'ottima stagione allo Spezia, Pioli potrebbe ritrovarsi in casa un centrocampista già di buon livello.

Nel frattempo, però, su Pobega ci sono anche gli occhi di alcune squadre. Dopo gli interessi di Milan e Fiorentina, che soprattattutto per motivi economici sono stati per ora respinti, nelle ultime ore su di lui si è mossa la Sampdoria. Il Milan non eslcude al momento una sua partenza, ma ha fissato una condizione chiara, ossia che devi avere necessariamente il green pass. Inoltre Pobega potrebbe salutare nuovamente Milano solo se dovesse arrivare un altro centrocampista per dare il ricambio a Kessie, Bennacer e Tonali, soprattutto quando i primi due andranno in Coppa D'Africa. Per questo motivo la situazione di Pobega si sta valutando, e il centrocamista potrebbe clamorosamente restare a Milano.