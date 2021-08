UFFICIALE – Bennacer il Covid è alle spalle, il comunicato del Milan

Arrivano aggiornamenti positivi sulle condizioni di Bennacer, fermato nell'ultimo periodo dalla positività al Covid-19

Redazione Il Milanista

Può tornare ad allenarsi con i suoi compagni di squadra Ismael Bennacer. Lo ha comunicato il Milan sul suo sito ufficiale, con una nuova nota.

AC Milan comunica che Ismaël Bennacer è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore si è sottoposto a screening medico ed è autorizzato a riprendere gli allenamenti.

Il centrocampista rossonero era risultato positivo ad un tampone privato a domicilio. L'algerino è rimasto ovviamente in isolamento e non ha avuto contatti con il gruppo squadra dalla partita di sabato scorso giocata contro il Modena. perdendo di fatto la possibilità di scendere in campo sia contro il Nizza, che con il Valencia. Ovviamente non ci sarà nemmeno questa contro il Real Madrid,fuori dalla lista dei convocati. anche in questo caso è stato direttamente il Milan a comunicare la positività di Bennacer con un annuncio tramite i canali ufficiali del club.

Milan, subito problemi a centrocampo e il campionato non è ancora iniziato

Un grosso problema per Stefano Pioli in vista dell'inizio del campionato, dato che il tecnico rossonero ha già dovuto rinunciare a Franck Kessie, impegnato alle Olimpiadi con la sua Costa D'Avorio. Non è stato quindi possibile schierare il centrocampo titolare dei rossoneri, senza contare che Maldini e Massara sono impegnati nella ricerca di un nuovo mediano sul mercato, con Tiemoue Bakayoko sempre nei pensieri dei due dirigenti del club meneghino.

Bennacer il ritorno a Milanello per entrare in condizione

Adesso Bennacer riprenderà la sua preparazione in vista della nuova stagione, partendo ovviamente indietro ai suoi compagni di squadra che hanno avuto più giorni per ritrovare la miglior condizione fisica dopo le vacanze. Un nuovo stop che non ci voleva, visti i tanti problemi fisici che hanno rincorso l'algerino nella passata stagione e che non gli hanno permesso di giocare con continuità.