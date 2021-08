I convocati di Real Madrid-Milan, varie assenze con vista sul mercato

Diramati i convocati in vista della super sfida, pur se amichevole, di questa sera tra Milan e Real Madrid.

La sfida tra Real Madrid e Milan non potrà mai essere una semplice amichevole. Corsi e ricorsi storici, per due squadre che hanno raccolto una miriade di trofei e che sono tra i club più titolati al mondo. Sfida anche fra tanti ex, con Carlo Ancelotti che ora è sulla panchina Blancos ma ha scritto la storia anche e soprattutto su quella del Milan. Poi Theo Hernandez, Brahim Diaz, e tante trattative che negli anni hanno coinvolto i due club. In vista del match di questa sera le due squadre hanno comunicato i convocati, con alcuni assenti in ottima mercato. Spiccano le assenze di Andrea Conti, a tutti gli effetti un esubero del Milan, e di Alvaro Odriozola, che potrebbe partire proprio direzione Milanello. C'è, invece, Isco.