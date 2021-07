Tuttosport | ‘Milan: Tonali-Bakayoko è una corsa a ostacoli’

Il quotidiano sportivo Tuttosport ha fatto il punto della situazione sulle due trattative per il centrocampo del Milan

Hanno le idee chiare Sandro Tonali e Tiémoué Bakayoko, vogliono solo il Milan. Il primo lo ha fatto capire chiaramente al Brescia, non accetterà altre destinazioni di mercato. Il secondo, invece, si è offerto proprio ai rossoneri, dopo l'avventura a Napoli con Gattuso, memore della sua prima stagione in Serie A a Milano. Maldini e Massara hanno tratto le loro conclusioni, come riporta Tuttosport, spinti anche da Stefano Pioli. Il tecnico del Diavolo, infatti, a gennaio dovrà rinunciare ai suoi due centrocampisti titolari: Kessie e Bennacer. Entrambi prenderanno parte alla Coppa d'Africa, ma non solo perché attualmente l'algerino è di nuovo fermo ai box per un infortunio, mentre l'ivoriano andrà a giocare le prossime Olimpiadi. Servono due rinforzi in mezzo al campo, il prima possibile.

Trattative non semplici

Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo però, non saranno trattative poi così facili. Cellino e il Milan hanno ridefinito i costi della possibile operazione, rispetto a un anno fa. Ma non sono mancati i momenti di tensioni, perché Maldini e Massara hanno 'giocato al ribasso'. Il presidente delle Rondinelle si sarebbe trovato tra due fuochi: accettare la proposta della dirigenza del Diavolo oppure far saltare tutto, ma poi versare 5 milioni di euro, di penale, nelle casse rossonere. Una posizione scomoda, che ha portato il Brescia ad ammorbidirsi. Dieci milioni più il giovane Giacomo Olzer come contropartita, ma mance l'ok di Elliott. Il fondo americano sta riflettendo sull'operazione, non così convinto dall'investimento sul ragazzo. Intanto il Brescia ha convocato per il prossimo 7 luglio Tonali in ritiro, ma il giocare ha fatto sapere che non si presenterà, forzando di fatto la mano per giocare definitivamente in rossonero.

Bakayoko come Giroud

Sembrava dovesse essere una trattativa più semplice rispetto a un anno fa, ma così non è. Il Milan è tornato su Bakayoko, vista anche la scadenza contrattuale del francese con il club di Londra fissata per il 2022. I Blues però hanno tutta l'intenzione di sfruttare l'opzione di rinnovo unilaterale, per un altro anno, presente sul contratto del centrocampista. Proprio come accaduto con Giroud. Morale della favola serviranno un ventina di milioni di euro, come un anno fa. Maldini e Massara sperano di sfruttare i buoni rapporti con gli inglesi, dopo il riscatto di Tomori, e potrebbero puntare al prestito, stessa soluzione pensata anche per Ziyech.