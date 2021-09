Tuttosport | Milan ‘Ora siamo consapevoli lotteremo contro tutti’

Esce con nuove consapevolezze il Milan da Anfield, con una punta di rabbia per quello che poteva essere e non è stato

Rammarico. E' la parola scelta da Tuttosport per raccontare la gara di Anfield tra Liverpool e Milan. Vittoriosi gli inglesi che all'inizio schiacciano gli avversari con il pressing a tutto campo, salvo poi trovarsi in svantaggio nel giro di due minuti. Soffrono i rossoneri e devono ringraziare Mike Maignan autore di una grandissima partita, il migliore in campo tra le fila del Diavolo. Eppure il club meneghino aveva anche accarezzato la possibilità di strappare i tre punti a Salah e compagni. A fine gara il tabellino reciterà 3-2 per i Reds, ma il Milan può uscire a testa alta dal campo e con un pizzico di rabbia, come spiegato da Stefano Pioli.

Le parole di Stefano Pioli

"Dobbiamo dare grande merito al Liverpool. Mi dispiace molto per i due gol subiti nel secondo tempo. Per il tipo di gol che sono stati penso che potevano essere sicuramente evitati. Ma con il livello che si è alzato tantissimo queste cose possono capitare. Ci aspettavamo una partenza forte dei nostri avversari. All'inizio però eravamo troppo statici e la palla ce l'avevano sempre loro. Vado via con la consapevolezza che questa è una squadra che può crescere ancora. Il livello della Champions è altissimo, in più abbiamo fatto errori importanti. Ma questi errori saranno per noi opportunità per crescere ancora".

La consapevolezza del Diavolo

Non si nasconde Stefano Pioli, ammette gli errori dei sui, sui goal presi. Ma parla chiaro, parla della possibilità di crescita. Perché la squadra scesa in campo ad Anfield può uscire dal campo arrabbiata per non aver saputo mantenere il vantaggio, contro un avversario più forte e abituato a certi livelli. Tra le fila dei rossoneri c'erano ben 6 debuttanti in Champions League, un dato che non va trascurato, ma anzi rimarcato. Dopo il Liverpool questo è un Milan più consapevole.