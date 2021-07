Tuttosport | Milan, Gazidis: “Tifate per me come fossi un giocatore”

Tuttosport riporta l'intervista di Gazidis concessa a Milan TV. E' la prima che il dirigente parla dopo il comunicato sulla sue condizioni

Redazione Il Milanista

Gionata importante quella di ieri a Milanello. I ragazzi di Stefano Pioli battono il Modena in amichevole 5-0 e si riscaldano con la maglia dedicata a Ivan Gazidis. Mentre lo stesso dirigente sudafricano ha parlato della sue condizioni di salute, è la prima volta che accade dopo il comunicato sulle condizioni dove annunciava di avere un carcinoma alla gola. L'occasione per dare un aggiornamento è stata l'intervista concessa a Milan Tv: "Sto benissimo, sto lavorando durante il giorno. Sto facendo alcuni esami per iniziare la terapia. Starò bene, e non vedo l’ora di tornare al Milan. È importante che la squadra stia crescendo. Sono rimasto senza parole per tutti i messaggi di affetto ricevuti, soprattutto dai tifosi, dalla Curva Sud che ha fatto una cosa bellissima, dai club e dai piccoli azionisti. Mi dà forza. È come se fossi un giocatore a San Siro, un sentimento così non esiste nel mondo".

Gazidis al lavoro nonostante tutto

Gazidis è a New York, come riporta Tuttosport, per iniziare l'iter medico e le cure che serviranno a sconfiggere il cancro. Ma anche dall'altra parte dell'oceano non per de di vista il suo Milan. E' ovviamente operativo il dirigente sudafricano, anche se coadiuvato da Giorgio Furlani, portfolio manager del fondo Elliott e membro del consiglio d'amministrazione del club meneghino.

Il messaggio di Gazidis e la voglia di non mollare

"Non vedo l’ora di vedere i tifosi allo stadio. Devo ringraziare lo staff medico del club, in particolare Stefano Mazzoni, anche i medici e le infermiere del CDI che mi hanno diagnosticato il cancro. Sono pronto per questa sfida. Abbiamo una squadra fortissima sia sul campo che fuori. Il club non molla. Questa stagione sarà importante per noi, sia nel maschile che nel femminile. Grazie a tutti e 'Forza Milan'!". Da New York a Milano, cercando di ridurre le distanze. E' quello che si è provato a fare a con l'intervista, con le maglie dei giocatori e l'affetto dei tifosi. E quello che vuole Gazidis, perché in base a come andranno le cure mediche, farà il viaggio al dagli Stati Uniti all'Italia.