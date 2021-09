Tuttosport | Milan: “Combattiamo per conquistare lo scudetto!”

Tuttosport in edicola questa mattina riporta le parole di Theo Hernandez, match winner con in Milan-Venezia

Vola alto Theo Hernandez, come scrive Tuttosport in edicola questa mattina. Il terzino è stato il migliore in Campo in Milan-Venezia e a fine gara non si nasconde: "Sapevamo che era una partita importante e che col Venezia non sarebbe stato facile, veniamo da una serie di partite molto dure. Il Mister mi ha dato un po’ di riposo, sono entrato cercando di fare il meglio. lavoriamo tutti i giorni per migliorare. È una stagione in cui ci troviamo meglio. Sì, andiamo a combattere per vincere lo scudetto". Come detto non si nasconde Theo, dopo una vittoria sofferta, sbloccata solo al 70' della ripresa, in un match che si stava complicando tantissimo per i rossoneri.