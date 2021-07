Tuttosport | Maignan, ora devi sostituire un eroe

Mike Maignan è il nuovo portiere del Milan, preso per sostituire Gigio Donnarumma miglio giocatore di Euro2020 e nuovo giocatore del PSG

Redazione Il Milanista

Miglio giocatore del torneo. Gigio Donnarumma si è preso le luci dei riflettori, grazie alle sue parate e ai rigori neutralizzati in semifinale contro la Spagna e in finale con l'Inghilterra. Non si era accorto di essere stato decisivo come non mai dopo il tiro dagli 11 metri, respinto, di Saka. C'è voluto l'abbraccio dei suoi compagni per realizzare e poi sono state lacrime di gioia. Non si sente il migliore al mondo, vuole ancora crescere e migliorare. I paragoni con Buffon fanno piacere, ma per scalfire il mito di Gigi la strada è ancora lunga, lo ha ammesso lui stesso nel postpartita. Gigi è una leggenda il numero e i suoi record sono ancora tutti da battere.

Il paragone con i miti azzurri

Si parla di Pallone d'Oro, come per Jorginho a dire il vero, nel 2006 Gigi non c'è riuscito nonostante la Coppa del Mondo, vinse Cannavaro. E indubbio però, Donnarumma è sulla buona strada quella che porta proprio ai due miti: Zoff e l'ex portiere della Juventus, oggi a Parma. I tifosi del Milan non però ancora digerito il suo addio, il nuovo estremo difensore del Paris Saint-Germain ha promesso che nei prossimi parlerà e farà chiarezza, in ogni caso però per i sostenitori rossoneri le prove di Gigio sono normale amministrazione.

Ora tocca a Maignan

Maldini e Massara si sono cautelati subito, hanno preso Mike Maignan del Lille. Operazione da 15 milioni di euro bonus compresi, come ricorda Tuttosport.Donnarumma non potrà misurarsi con quello che è stato premiato come miglior portiere della Ligue 1, che sbarcherà nuovamente in Italia per prendere il suo posto al Milan. Ibra sui social ha salutato a modo suo Gigio: "Un anno con me e hai già capito come si vince. Prego". E proprio lo stesso Ibra è stato protagonista di un siparietto in passato con il nuovo portiere portiere, quando Maignan rispose a una sua provocazione in allenamento. "Sei un portiere di m***a", "E tu sei un attaccante di m***a". Si conquisto il rispetto dello svedese così. Adesso dovrà sostituire quello che a tutti gli effetti è diventato un eroe nazionale.