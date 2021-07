Tuttosport | ‘E’ il giorno di Giroud’

Sbarcherà oggi a Milano Olivier Giroud, poi le visite mediche e la firma sul contratto. Ecco il punto sul francese

Sbracherà in serata a Milano Olivier Giroud. Domani, invece, sarà il giorno delle visite mediche e poi la firma sul biennale (con opzione per un terzo anno). Come riporta Tuttosport la telenovela è ormai finita, del suo arrivo in rossonero si parla da mesi, la trattativa con il Chelsea è stata lunga e non in discesa, anche perché la squadra inglese aveva fatto scattare la clausola unilaterale di rinnovo contrattuale, per un altro anno. Maldini e Massara pensavano di poter mettere le mani sull'attaccante a parametro zero e invece hanno dovuto trattare, scendere a patti con i Blues. Gli ottimi rapporti tra i due club hanno però permesso di trovare un intesa che potesse andare bene ad entrambi. Un milione subito e uno di bonus. Il Chelsea non ha perso gratis l'attaccante Campione d'Europa, il Milan avrà la sua nuova