Tuttosport | “Derby di Genova per Conti”

Tuttosport fa il punto sul mercato in uscita del Milan, Andrea Conti è destinato a lasciare i rossoneri, due squadre pronte a contenderselo

Redazione Il Milanista

Andrea Conti è destinato a lasciare il Milan. L'arrivo di Alessandro Florenzi certifica quello che era già noto. L'esterno, ormai ex Roma, è a Milano dove sosterrà le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club meneghino. Operazione in prestito (da un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 4,5. Maldini e Massara sistemano così la fascia destra rossonera, che può contare oltre che su Florenzi anche su Davide Calabria ovviamente e anche Pierre Kalulu pronto a dividersi tra i ruoli del terzino e del difensore centrale. Non c'è spazio per Andrea Conti una situazione ben chiara al giocatore fin dalla scorsa stagione, quando a gennaio lasciò il Milan in prestito per andare al Parma, fortemente voluto da Roberto D'Aversa, all'epoca allenatore dei gialloblù.

Ecco chi è interessato

Anche in quel caso andò via in prestito con obbligo di ricatto fissato a 7 milioni in caso id salvezza. Il Parma però alla fine è retrocesso, facendo così sfumare l'accordo con il Diavolo. Anche D'Aversa ha lasciato i gialloblù, andando a sedersi sulla panchina della Sampdoria, orfana di Claudio Ranieri. L'allenatore lo rivorrebbe con sé anche a Genova e i blucerchiati sono in corsa, come riporta Tuttosport. Il quotidiano però facendo il punto della situazione sul mercato in uscita del Milan e sul futuro del terzino, rivela come anche l'altra squadra di Genova stia pensando all'ex Atalanta.

Conti, per ora niente prestito

Una partenza in prestito però è da escludere in questo momento. Sì perché Conti ha il contratto in scadenza nel 2022 e quindi per il momento si può ragionare solo sulla partenza a titolo definitivo. Un problema in più sia per la Sampdoria che ha già chiuso diverse operazioni in uscita (Bonazzoli La Gumina e Léris) e sta aspettando le visite mediche di Jakub Jankto con il Getafe. Operazione che frutterà 6 milioni più uno di bonus al club di Massimo Ferrero.