Tutti i numeri di Spezia – Milan: le statistiche della gara del Picco

Ecco tutti i numeri e i dati statistici di Spezia-Milan, l'ultima partita giocata dalla squadra rossonera in campionato

Passa il Milan, passa in trasferta al Picco contro lo Spezia. Dopo la vittoria interna con il Venezia la squadra di Stefano Pioli strappa i tre punti anche in trasferta. Gli uomini di Thiago Motta escono ridimensionati nel risultato, ma non nella prestazione e nel gioco espresso. Con un po' più di cattiveria e pragmatismo la partita poteva finire in un altro modo. La partita del Picco sarà consegnata alla storia della Serie A, perché segna il debutto di Daniel Maldini in rossonero, ma anche la sua prima marcatura in campionato per la gioia di papà Paolo visibilmente emozionato. Non c'è solo questa curiosità in Spezia-Milan, ecco tutti i dati statistici.